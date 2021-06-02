«Меня подставили»: опубликованы новые кадры допроса Протасевича

https://static.news.ru/photo/b2d3e0d6-c366-11eb-a02a-96000091f725_660.jpg Роман Протасевич (архивное фото) Фото: EPA/STRINGER/ТАСС

В СМИ появились новые кадры допроса белорусского оппозиционера, основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Материалы обнародовали журналисты местного телеканала ОНТ.

В кадре Протасевич утверждает, что его подставили. Новый ролик длится 13 секунд.

Уверен, меня просто подставили. Потому что я это нигде не говорил, а как только я это сказал — сразу оказался в Минске. Вот сразу, — говорит задержанный.

Протасевич не уточняет, о каких именно его словах идёт речь. Телеканал обещает выпустить расследование, в котором будут показаны кадры допроса журналиста. Произойдёт это вечером в среду, 2 июня.

В Белоруссии Роман Протасевич внесён в список террористов. Его подозревают в организации массовых беспорядков, которые прошли в республике после выборов президента 9 августа. На них победу одержал Александр Лукашенко. 23 мая блогера сняли с рейса ирландской авиакомпании Ryanair в Минске и задержали. Сообщалось, что он даёт признательные показания.

Ранее стало известно, что Генеральная прокуратура самопровозглашённой Луганской народной республики обратилась к Минску с просьбой предоставить экс-главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.