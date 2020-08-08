Лукашенко заявил о вероятной перерегистрации иностранных СМИ в стране

https://static.news.ru/photo/c334f830-da36-11ea-8446-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко о том, что после президентских выборов будет поднят вопрос о перерегистрации иностранных СМИ в стране.

Мы после выборов вернемся к иностранным информационным ресурсам и посмотрим, может даже, в плане перерегистрации (тех), кто у нас там работает, — цитирует его РИА Новости.

Он также раскритиковал СМИ, которые тенденциозно освещали ситуацию в республике. По его мнению, они хотят «мордобоя» и свержения власти.

И перед вами я или кто-то на колени встанет… и будет целовать песок, по которому вы ходите? Не будет этого, вы должны это четко представлять. Ведите себя по закону, — добавил Лукашенко.

По словам белорусского лидера, на данный момент есть возможность спокойно вести диалог с государством. Он предостерег активистов от ввержения страны в хаос.

Как писал NEWS.ru, выборы президента Белоруссии признаны состоявшимися. Явка избирателей превысила 54%. Первые результаты выборов планируется получить уже вечером 9 августа. Явка избирателей на выборах президента Белоруссии составила 45,55%.