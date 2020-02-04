https://static.news.ru/photo/161f7080-4747-11ea-afd0-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Минск готов покупать нефть у Москвы по мировым ценам, но на определённых условиях. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В ходе поездки на восток страны в город Добруш белорусский лидер объяснил, «что просит от россиян», передаёт БелТА.

Если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть, продайте нам по мировым ценам, — сказал Лукашенко.

По словам белорусского лидера, Минск предлагает честное и прозрачное сотрудничество на аналогичных с Западом условиях. Затронул в этом контексте глава республики и газовый вопрос. Сейчас, утверждает Лукашенко, Россия предлагает белорусам $127 за 1 тыс. куб. м газа. Президент выразил недовольство тем, что, по его словам, спотовые цены в Европе на голубое топливо не превышают $100.

Мы же тоже видим, что в мире происходит, и считать умеем. Поэтому не надо кричать, что вы нас кормите. Кто кого кормит, показывает товарооборот. У нас сегодня отрицательное сальдо во внешней торговле с Россией $9 млрд. То есть они у нас продают на $9 млрд больше, чем покупают, — подсчитал белорусский лидер.

Лукашенко считает, что виной всему пропаганда, а «россиян уже начинают настраивать против Батьки и Белоруссии». При этом он уже возмутился решением российских компаний продавать нефть в республику с уплатой премии в цене, а на Запад — без её уплаты. Лукашенко считает, что таким образом Москва пытается поставить Минск «на колени».

Как писал NEWS.ru, ранее сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря Соединённых Штатов Америки Майкла Помпео о возможностях Белого дома обеспечить Белоруссию нефтью на 100% по конкурентоспособным ценам.