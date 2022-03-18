Лукашенко: Россия и Белоруссия — единое целое в экономике и армии

Россия не просто союзник для Белоруссии, обе страны — одно целое в сфере экономики и военной отрасли, заявил в интервью японскому телеканалу TBS президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он отметил, что у двух стран единый рынок и что половину своей продукции Белоруссия поставляет в Россию.

Россия это не просто наш союзник. Россияне и мы — народы, произрастающие от одного корня. Экономически — практически неразделённые системы, мы настолько серьёзно вмонтированы в производственную систему России, а Россия — в белорусскую, что разрыв кооперационных связей приведёт к катастрофе в экономике, — сказал глава республики.

Говоря о военной сфере, Лукашенко подчеркнул, что «у нас одна группировка вооружённых сил».

Эти связи называются Союзное государство, которое мы пытаемся построить с Россией. Мы с Россией едины настолько, насколько Украину поддерживает Америка и Евросоюз, в том числе и Япония, — добавил он.

Ранее Лукашенко высказался о размещении ядерного оружия в Белоруссии. По его словам, оно не планируется. Глава государства выразил надежду, что ситуация не ухудшится до такой степени, чтобы появилась такая необходимость.

В ходе недавней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным Лукашенко заявил, что Украина атаковала бы Белоруссию, если бы Россия не нанесла превентивный удар. При этом он отметил, что к концу года люди забудут о российской военной спецоперации на Украине.