Лукашенко рассказал, в чём «кровно заинтересованы россияне и белорусы»

https://static.news.ru/photo/bb188148-937d-11eb-8b63-96000091f725_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

На Россию и Белоруссию оказывается беспрецедентное давление извне. Единственный способ на это реагировать — консолидировать усилия на площадках Союзного государства.

Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он поздравил россиян и белорусов с Днём единения народов двух стран.

Пандемия до предела обострила негативные геополитические тренды, и сегодня Белоруссия и Россия испытывают беспрецедентное давление извне, — заявил Лукашенко.

Он считает, что в дальнейшей интеграции двух стран на равных условиях и при сохранении независимости «кровно заинтересованы как россияне, так и белорусы», пишет РИА Новости.

Лидер страны отметил, что пандемийный год ещё раз показал, «насколько важны возможности, которые многими воспринимаются как данность». Взаимная поддержка друг друга оказалась крайне ценной и стала подтверждением братских, дружественных, неразрывных отношений между странами.

Ранее NEWS.ru писал, что Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении экс-кандидата в президенты страны и оппозиционного политика Светланы Тихановской о подготовке теракта. Также фигурантами дела являются представители объединения BYPOL — находящиеся за рубежом и оппозиционно настроенные бывшие силовики.