Лукашенко раскритиковал качество российских тестов на COVID-19

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обрушился с критикой на российские тест-системы для выявления COVID-19. По его словам, они часто дают ошибочные результаты.
Глава государства напомнил, что главный врач Коммунарки, заразившись коронавирусом, признал, что тесты эффективны только на 60%.
Должен откровенно сказать — тесты ни к чёрту. Вы, наверное, заметили, Путин был в одной больнице, и после этого там заболел главный врач и в сердцах проговорился... Говорит: «Я не буду больше этими тестами пользоваться: на 60% только дают правильные показания». Это он сказал 60%, а мне кажется — всего 30%. И мы часто это обнаруживали, — заметил политик во время рабочей поездки в Гродненскую область.
Сейчас в Белоруссии коронавирусной инфекцией заразились 4204 человека, 40 умерли.
Как писал NEWS.ru, 17 апреля у 419 медицинских работников в Белоруссии подтвердился коронавирус.
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