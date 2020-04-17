Лукашенко раскритиковал качество российских тестов на COVID-19

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Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии выпустило постановление, устанавливающее перечень социально значимых товаров с регулируемыми ценами. В список из 26 позиций вошли не только продукты, но и предметы гигиены — мыло, туалетная бумага, спички и подгузники.

Правовым актом определены предельная максимальная надбавка импортёра на социально значимые товары в размере 10% и предельные максимальные торговые надбавки к отпускным ценам производителей на социально значимые товары, — сообщается на...