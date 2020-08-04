Лукашенко прокомментировал задержание российских боевиков в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/2db9ad6e-d644-11ea-8aff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя задержание граждан РФ в республике, заявил, что информация о том, что он обсудил этот случай с российским лидером Владимиром Путиным не соответствует действительности.

Я с удивлением наблюдаю некую дискуссию... в интернет-каналах по поводу недавнего задержания 33 боевиков в Беларуси, какие там выводы и предложения. Дошли до того, что два президента договорились. Это очень опасный и сильный сигнал. И все это вранье. Про Стамбул, про Венесуэлу, про Африку и Ливию, — рассказал глава государства в послании к народу и парламенту.

Лукашенко подчеркнул, что задержанные дали признательные показания. Их специально направили в Беларусь.

Команда была «ждать», билеты, купленные на Стамбул, — это легенда. Потому что российская граница закрыта, им надо было предъявить и там, и здесь, что они летят в Стамбул, — пояснил политик.

По его словам, к россиянам относятся «по-человечески».

29 июля о задержании 33 боевиков иностранной ЧВК написали белорусские СМИ. Затем появилась информация о том, что задержанные в ночь на 25 июля 2020 года заселились в одну из гостиниц Минска, а несколько дней спустя переехали в санаторий в Минском районе. Там отметили, что эти люди привлекали к себе внимание странным поведением — они не употребляли спиртного и не посещали увеселительных заведений.

Писатель Захар Прилепин сообщил, что среди задержанных под Минском боевиков ЧВК Вагнера есть члены его батальона. Он назвал произошедшее в Белоруссии недоразумением. По его словам, никаких проектов в отношении этой страны не предполагалось. Кроме того, профессиональные военные «не используются для таких историй». Он отметил, что боевики использовали Минск в качестве «перевалочной базы», так как из-за коронавируса передвигаться прямыми маршрутами сейчас сложно.

В Белоруссии 9 августа пройдут президентские выборы. Действующий глава государства выдвигается на шестой срок. Избирательная кампания сопровождается задержанием оппозиционных политиков и активистов, а также акциями протеста в Минске и других городах.