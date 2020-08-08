Лукашенко пригрозил СМИ за работу на дестабилизацию Белоруссии

https://static.news.ru/photo/a4d9e54c-da24-11ea-a097-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В случае, если средства массовой информации будут работать на дестабилизацию Белоруссии, они получат «мгновенный ответ» на свои действия, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Если будете бороться против страны, пытаться ввергнуть страну в хаос и дестабилизировать, вы получите мгновенный ответ, — сказал белорусский лидер журналистам.

Президентские выборы проходят в Белоруссии 9 августа. Кандидатами на пост президента зарегистрированы пять человек, включая действующего главу страны Александра Лукашенко.

Главным конкурентом белорусского лидера на выборах стала Светлана Тихановская, которая баллотируется вместо своего арестованного мужа — оппозиционера и блогера Сергея Тихановского. В качестве кандидатов также зарегистрированы экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев. Других главных соперников Лукашенко до выборов не допустили. Виктора Бабарико задержали, а Валерий Цепкало эмигрировал.

Ранее кандидат в президенты Белоруссии Анна Конопацкая заявила, что голосует на выборах за независимую республику без союза с Россией, и назвала себя единственным проевропейским кандидатом, писал NEWS.ru.