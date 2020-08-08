Лукашенко пригрозил СМИ за работу на дестабилизацию Белоруссии

В случае, если средства массовой информации будут работать на дестабилизацию Белоруссии, они получат «мгновенный ответ» на свои действия, заявил президент республики Александр Лукашенко.
Если будете бороться против страны, пытаться ввергнуть страну в хаос и дестабилизировать, вы получите мгновенный ответ, — сказал белорусский лидер журналистам.
Президентские выборы проходят в Белоруссии 9 августа. Кандидатами на пост президента зарегистрированы пять человек, включая действующего главу страны Александра Лукашенко.
Главным конкурентом белорусского лидера на выборах стала Светлана Тихановская, которая баллотируется вместо своего арестованного мужа — оппозиционера и блогера Сергея Тихановского. В качестве кандидатов также зарегистрированы экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев. Других главных соперников Лукашенко до выборов не допустили. Виктора Бабарико задержали, а Валерий Цепкало эмигрировал.
Ранее кандидат в президенты Белоруссии Анна Конопацкая заявила, что голосует на выборах за независимую республику без союза с Россией, и назвала себя единственным проевропейским кандидатом, писал NEWS.ru.
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