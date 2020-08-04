Лукашенко пригрозил «пожаром до Владивостока» при дестабилизации Белоруссии

https://static.news.ru/photo/d651c178-d649-11ea-a0d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что против его страны «брошены миллиардные ресурсы, новейшие технологии». Он попросил всех, кто его «слышит с этой трибуны», не раскачивать ситуацию в республике, иначе последуют такие меры, что «до Владивостока будет тяжело».

Не подбрасывайте здесь ядерного оружия. Не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело, — сказал он в ходе обращения к народу и парламенту.

Лукашенко также не обошёл вниманием задержание группы россиян в Белоруссии и заявил, что знает о новых наёмниках, переброшенных на территорию его страны.

30 июля в Белоруссии задержали 33 граждан РФ, которые, как считает Минск, являются наёмниками из ЧВК Вагнера и прибыли для дестабилизации обстановки перед президентскими выборами. По версии российских дипломатов, задержанные граждане РФ могли быть сотрудниками ЧОП, которое по контракту охраняет энергетические объекты за рубежом. В посольстве предполагают, что они направлялись в третью страну, но опоздали на рейс из Минска.

Как писал NEWS.ru, эта президентская кампания в Белоруссии ознаменовалась чередой скандалов, арестами оппозиционеров и массовыми акциями протестов против действующего главы государства Александра Лукашенко. Он выдвигается уже на шестой срок. День голосования назначен на 9 августа.