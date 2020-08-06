Лукашенко оценил свои отношения с Порошенко

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Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что во взаимодействии с бывшим президентом Украины Петром Порошенко ему не хватало искренности. Об этом он рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Лукашенко при этом отметил, что искренности не хватает и современной дипломатии, а Порошенко он назвал её истинным примером.

Отношений у нас не было никаких. И не думаю, что Петро, когда говорил дорогой Александр Григорьевич, так и думал. Пётр Алексеевич настоящий дипломат. Если надо сказать так, скажет так. Если надо через полдня сказать наоборот, скажет наоборот. Это, к сожалению, суть нынешней дипломатии, и так и сяк, без искренности и прочее, — пояснил Лукашенко в беседе, опубликованной на YouTube-канале Гордона.

Предприниматель Пётр Порошенко занял пост президента Украины в 2014 году и продержался на нём всего один срок. В 2019 году победу на выборах одержал победу актёр и основатель партии «Слуга народа» Владимир Зеленский.

Как писал NEWS.ru, ранее Лукашенко заявил, что Зеленский не сможет ничего добиться на своём посту.