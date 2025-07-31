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31 июля 2025 в 13:07

Лукашенко объяснил, как Запад «стреляет себе в ногу»

Лукашенко: Запад ощутил собственный ущерб от санкций против России и Белоруссии

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Западные страны ощутили, что наносят ущерб самим себе, когда вводят санкции против России и Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с руководителями белорусских дипмиссий. По его словам, на Западе почувствовали, что «стреляют себе в ногу», передает агентство БелТА.

Евросоюз с 2020 года наштамповал аж 18 пакетов санкций. Правда, чем дальше, тем медленнее. В 2022 году принял пять, потом четыре, потом три. В этом году пока один пакет. Нечего больше запрещать? Или почувствовали, что стреляют себе в ногу? Наверное, и то и другое, — поделился Лукашенко.

Он подчеркнул, что Белоруссия — это средняя по европейским меркам страна с открытой экономикой, которая ориентирована на экспорт. Поэтому наращивание и эффективность внешней торговли — безусловные приоритеты, без которых ей не выжить, обратил внимание президент.

Ранее Лукашенко сообщил, что Россия является наиболее близкой страной для Белоруссии. По его словам, белорусские власти должны помнить об этом даже в условиях многополярного мира.

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