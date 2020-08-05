Лукашенко назвал справедливость сутью своей политики

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал большое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Он заявил, что в основу его внутренней и внешней политики заложена справедливость.

Если это касается страны, если я вижу, что это несправедливо, для меня это неприемлемо. Справедливость — это основа того, что я пытаюсь делать, или проведения любой политики. В основе — справедливость, — приводит его слова пресс-служба главы государства.

При этом президент акцентировал внимание, что законы — это хорошо, но в них порой всё не пропишешь.

Справедливость — это главное. Если я вижу, что пытаются наклонить моих людей, мой народ, Беларусь — это все, — добавил он.

В релизе отмечается, что разговор с Гордоном состоялся 5 августа. На YouTube-канале журналиста программа ещё не вышла. Днём ранее Лукашенко выступил с обращением к нации и парламенту. В своей речи он, в частности, говорил о дестабилизации обстановки в стране, намекая, что ситуацию расскачивается со стороны России.

Интервью глава Белоруссии дал в преддверии президентских выборов, назначенных на 9 августа. Эта кампания, как писал NEWS.ru, ознаменовалась чередой скандалов, арестами оппозиционеров и массовыми акциями протестов против самого Лукашенко. Он руководит страной уже 24 года, в случае победы, это будет шестой президентский срок Лукашенко.