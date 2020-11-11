Лукашенко напомнил Польше об общих интересах двух стран

https://static.news.ru/photo/ea95f2b0-2402-11eb-bcfa-fa163e074e61_660.jpg Анджей Дуда Фото: Andrzej Duda/facebook.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил лидеру Польши Анджею Дуде поздравления с Национальным праздником независимости и напомнил своему коллеге об общих интересах двух стран.

Только работая вместе, сможем сохранить заметные достижения в торговле, промышленной кооперации, науке, образовании и других сферах. Это отвечает как национальным интересам обоих государств, так и желаниям миллионов жителей наших стран, — приводит слова Лукашенко Lenta.ru.

Глава Белоруссии отметил важность сохранения хороших отношений и призвал народы двух стран жить в мире.

Ранее NEWS.ru писал, что Лукашенко призывал власти Польши и Литвы прекратить конфронтационную риторику в отношении Белоруссии и вернуться к диалогу с республикой.

Он отметил важность сохранения хороших отношений, подчеркнув, что «соседей не выбирают».

Конфронтация между странами произошла после проведения в Белоруссии президентских выборов в августе 2020 года. После выборов, на которых, по официальным данным, победил Лукашенко, в стране начались волнения. Несогласованные акции протеста регулярно собираются в Минске и других городах уже третий месяц подряд. Не согласные с результатами выборов уверены в фальсификации, по их мнению, президентом должна была стать оппозиционный кандидат Светлана Тихановская.

Польша и Литва одними из первых зарубежных стран поддержали оппозиционных активистов и отказались признавать итоги президентских выборов в Белоруссии. В отношении Минска ЕС ввёл санкции.