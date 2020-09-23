Комик Соболев показал пародию на закрытую инаугурацию Лукашенко

Резидент Comedy Club Илья Соболев записал пародийный видеоролик, посвящённый инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко. Настоящая церемония прошла в условиях повышенной секретности 23 сентября во Дворце независимости в Минске.
Пародию Соболев
Спасибо большое, что пришли в это уютное местечко, — слышен из-за двери голос, похожий на голос Лукашенко.
Он просит бумагу, которая необходима в подобной ситуации. После паузы переспрашивает:
Ну, что? Я теперь президент?
Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Лукашенко тайно принёс присягу президента Белоруссии. Согласно закону «О Президенте Республики Беларусь», церемония принесения присяги должна была транслироваться по республиканскому телевидению и радио, но этого было.
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