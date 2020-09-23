Комик Соболев показал пародию на закрытую инаугурацию Лукашенко

Фото: Alex Halada/APA Picturedesk/Global Look Press

Протестующий в Минске попытался убежать от преследовавших его силовиков и запрыгнул в машину такси, которая стояла перед светофором. Водителю пришлось нарушить правила дорожного движения, чтобы увезти активиста от сотрудников правоохранительных органов.

Когда протестующий оказался в автомобиле, силовики попытались открыть двери. Тогда шофёр резко начал движение, объехал стоящую впереди машину и выехал на тротуар. В этот момент автомобиль били дубинками силовики. Водителю...