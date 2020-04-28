Количество заразившихся коронавирусом в Казахстане перевалило за три тысячи

В Казахстане выявлены ещё 37 случаев инфицирования коронавирусом, общее число подтверждённых случаев заражения достигло 3019.
От инфекции удалось излечиться 754 пациентам, жертвами COVID-19 стали 25 человек,
Как писал NEWS.ru, среди заразившихся коронавирусной инфекцией в Казахстане оказались 820 сотрудников больниц. До 11 мая в стране действует режим чрезвычайного положения. Решение продлить его было принято на «основании предложения государственной комиссии и экспертов» на фоне сложной ситуации вокруг пандемии.
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