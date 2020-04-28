Количество заразившихся коронавирусом в Казахстане перевалило за три тысячи

https://static.news.ru/photo/91c36a72-8949-11ea-9945-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

В Казахстане выявлены ещё 37 случаев инфицирования коронавирусом, общее число подтверждённых случаев заражения достигло 3019.

От инфекции удалось излечиться 754 пациентам, жертвами COVID-19 стали 25 человек, сообщили в Министерстве здравоохранения республики.

Как писал NEWS.ru, среди заразившихся коронавирусной инфекцией в Казахстане оказались 820 сотрудников больниц. До 11 мая в стране действует режим чрезвычайного положения. Решение продлить его было принято на «основании предложения государственной комиссии и экспертов» на фоне сложной ситуации вокруг пандемии.