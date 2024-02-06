«Исторический день»: чем уникальны президентские выборы в Азербайджане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Азербайджане за сутки до начала внеочередных президентских выборов объявили «день тишины». Впервые за 30 лет голосование пройдет и в Карабахе, где открыли 26 избирательных участков. За ходом выборов будут следить свыше 90 тысяч местных наблюдателей и около 800 международных. О том, как Азербайджан готовится к выборам, кто поборется за президентский пост и каких изменений ждут в стране — читайте в материале NEWS.ru.

Почему выборы проводятся на год раньше

Предыдущие выборы президента Азербайджана прошли 11 апреля 2018 года. Согласно Конституции республики, глава государства избирается на семилетний срок. Соответственно, следующее голосование должно было пройти в апреле 2025 года. Но в декабре 2024-го действующий президент страны Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении досрочных президентских выборов. Они были назначены на среду, 7 февраля 2024 года.

Причины проведения досрочных выборов президент сообщил в интервью местным телеканалам в начале января. Алиев пояснил, что после локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе республика полностью восстановила суверенитет и территориальную целостность. Так, все цели, стоявшие перед страной прежде, были достигнуты, и для Азербайджана началась новая эпоха.

«Безусловно, начало новой эры должно ознаменоваться новыми президентскими выборами. Ибо каждая такая эра — это период во времени. Освобождение оккупированных территорий через тридцать лет и полное восстановление нашего суверенитета стало началом новой эры», — заявил Алиев.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

На чем Алиев сделает акцент при переизбрании

Действующий президент Алиев, по единодушному мнению экспертов, бесспорный фаворит президентской гонки — он обеспечил победу в 44-дневной войне в Карабахе осенью 2020 года и полное восстановление суверенитета Азербайджана над территориями, которые почти 30 лет были неподконтрольны Баку.

За 20 лет президентства Алиева в Азербайджане были проведены фундаментальные реформы в социальной сфере, экономической, правовой сферах, а все намеченные программы успешно выполняются, сказал NEWS.ru депутат Милли Меджлиса, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан — Россия Низами Сафаров. Вместе с тем он отметил, что для восстановления территориальной целостности требовались большие материальные ресурсы, а проблема Карабаха отвлекала от внутренних дел.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан — Россия Низами Сафаров

«На настоящий момент в инфраструктуру Карабаха вложено уже 12 млрд манатов (около $7 млрд) — в кратчайшие сроки были построены три международных аэропорта. Разруха, которая там царила 30 лет, сменилась созиданием. Я уверен, такой курс будет продолжен. Он получит новое дыхание, поскольку те ресурсы, которые отвлекало решение проблемы Карабаха, теперь будут направлены на созидание», — заявил Сафаров.

По итогам победы в Карабахе и после нынешних президентских выборов статус Азербайджана в мире, скорее всего, вырастет, отметил глава Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев. Он напомнил, что недавно завершилось длительное председательство республики в Движении неприсоединения. «Мы видим себя как важного трансрегионального игрока. В этом году в Баку пройдут крупные международные конференции», — заявил Шафиев NEWS.ru.

Как пройдут выборы в Карабахе

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов на пресс-конференции заявил, что 7 февраля 2024 года станет историческим днем. Он обратил внимание, что впервые за 30 лет голосование пройдет на освобожденных от оккупации территориях, передает корреспондент NEWS.ru. «После 44-дневной Отечественной войны Азербайджан восстановил свой суверенитет, и завтра на освобожденных территориях также пройдет голосование», — сказал Панахов.

Глава ЦИК отметил, что на освобожденных территориях организовано 26 избирательных участков. По его словам, там созданы наилучшие условия для голосования, и наблюдатели «не дадут в этом соврать». При этом Панахов не знает, выразил ли кто-то из жителей Карабаха армянского происхождения желание голосовать, такой информации у ЦИК нет. «Однако если у такого жителя Карабаха есть удостоверение личности, которое позволяет ему, например, пересекать границу, то независимо от национальности, происхождения, языка, цвета кожи такой человек для нас все равно избиратель», — заявил Панахов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов

Он пояснил, что на выборах можно проголосовать после предъявления как паспорта, так и другого документа, удостоверяющего личность. «Такой документ можно использовать в тех случаях, когда человек не прописан на территории данного участка по какой-то объективной или субъективной причине. В таком случае избирком принимает соответствующее решение в индивидуальном порядке. У избиркомов может быть дополнительный список», — объяснил глава ЦИК.

Панахов также добавил, что если кто-то из карабахских армян примет участие в президентских выборах, то азербайджанская сторона «будет этому рада».

Кто составит конкуренцию Алиеву

В этот раз на пост главы государства баллотируются семь кандидатов, включая действующего президента страны Ильхама Алиева. Изначально претендентов было гораздо больше — 17. Но десятерым из них не удалось собрать положенные для регистрации 40 тысяч подписей.

Из шести конкурентов Алиева пятеро хотя бы раз участвовали в президентской гонке. Самый опытный из них — депутат парламента и лидер партии «Единый народный фронт Азербайджана» Гудрат Гасангулиев. Он, как и Алиев, участвует в выборах уже в пятый раз. Правда, ни на одних из них не набирал более 3% голосов. В рамках своей избирательной кампании 58-летний Гасангулиев обещал принять новую Конституцию, предусматривающую переход к парламентской республике, восстановить пропорциональную систему выборов в законодательный орган и провести на ее основе в 2025 году парламентские выборы. Он также считает необходимым ограничить срок полномочий президента пятью годами, придав ему статус церемониального лица, и наделить исполнительной властью премьер-министра.

Фото: Егор Алеев/ТАСС Захид Орудж

52-летний депутат парламента и самовыдвиженец Захид Орудж участвует в президентских выборах в третий раз, его самый высокий результат — 3,12%. «Самое главное богатство страны — это люди!» — говорил он. Таков основной тезис и его предвыборной программы. Он уверен: нефть, газ и природные богатства страны должны служить народу. Политик был депутатом Милли Меджлиса четыре созыва. Известен громкими выступлениями в парламенте именно по вопросам в социальной сфере. 15 лет подряд награждался медийными и общественными организациями как один из десяти самых активных депутатов.

Лидер Партии великого созидания Фазиль Мустафа идет на выборы во второй раз, впервые он участвовал в них в 2008 году. 58-летний депутат с трибун парламента не раз обращал внимание на вопросы семейных ценностей и безработицы.

Нынешние выборы — вторые и для самовыдвиженца, бывшего лидера Либерально-демократической партии Азербайджана 54-летнего Фуада Алиева. В случае избрания он намерен объявить о нейтральном статусе Азербайджана, ускорить вступление страны в Шанхайскую организацию сотрудничества, Евразийский экономический союз и БРИКС. Он также обещает реформировать систему образования в республике, в частности отменить Болонскую систему.

52-летний лидер партии «Национальный фронт» Рази Нуруллаев был соперником Ильхама Алиева на выборах в 2018 году. Его предвыборная программа предусматривает широкие социальные реформы, а во внешней политике он выступает за усиление политико-экономических и военных связей с Турцией и Пакистаном. Еще один пункт его программы — строительство на каспийском побережье гигантского туристического комплекса — «азербайджанской Антальи».

Фото: Егор Алеев/ТАСС Рази Нуруллаев

Лидер партии «Великий Азербайджан» Эльшад Мусаев участвует в выборах впервые. Он обещает понизить пенсионный возраст, увеличить выплаты.

Наблюдателей пригласили в Карабах

По данным ЦИК Азербайджана, за ходом голосования будут следить более 90 тысяч местных наблюдателей от политических партий и представителей гражданского общества. Как отметил глава ЦИК, на каждый избирательный участок приходится до 15 человек.

Регистрацию прошли также около 800 международных наблюдателей. Панахов подчеркнул, что одним из главных требований к проведению выборов является обеспечение прозрачности. На своей конференции он впервые обратился с особой просьбой к международным институтам, требуя, чтобы наблюдатели, в частности от ОБСЕ, следили за ходом проведения голосования и на освобожденных территориях Азербайджана. По его словам, о планах присутствовать в Карабахе уже сообщили наблюдатели с Украины и Мальдив.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ), чьи наблюдательные миссии традиционно приезжали на большинство выборов в Азербайджане, приглашения в этот раз не получила. В конце января Баку приостановил работу в организации. Причиной стал отказ ПАСЕ ратифицировать полномочия азербайджанской делегации на своей зимней сессии и заявления Ассамблеи о якобы преследовании оппозиции и нарушении прав карабахских армян.

Читайте также:

В Азербайджане объявлен «день тишины» перед выборами президента

Это важно для мира: уберет ли Армения из конституции притязания на Карабах

Алиев напомнил о роли Путина в Карабахе: где Баку и Ереван подпишут мир