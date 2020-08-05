Эксперт заявил о повторении Белоруссией украинских ошибок по вопросам нефти

https://static.news.ru/photo/df844046-d710-11ea-9722-fa163e074e61_660.jpg Фото: belorusneft/vk.com

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов заявил о повторении Белоруссией украинских ошибок по вопросам нефти и газа. Также он отметил нереализуемость новой системы, которую анонсировал белорусский лидер Александр Лукашенко.

Мы в этой непростой ситуации, в пандемию, не закрыли предприятия, в отличие от всего мира, направили из бюджета дополнительно 500 млн рублей тем, кто особенно нуждался в поддержке государства. И это в тех условиях, когда от нефтяных разборок с Россией бюджет недополучил 1,5 млрд белорусских рублей. Мы сделали выводы. И уже реализуем стратегию, чтобы к 2025 году влияние таких факторов было минимальным, — цитирует Лукашенко «Экономика сегодня».

Фролов заявил, что подобные выступления Лукашенко весьма ожидаемы, так как много лет республика получала от российской стороны около 24 тонн нефти в год на очень выгодных условиях. При этом внутренняя потребность страны составляет всего 7 млн тонн. Остальное топливо Минск перепродавал. Однако Россия предприняла обходной манёвр, который снижает экспортную пошлину на 5%. В связи с этим доходы Белоруссии значительно упали.

Необходимо идти дальше с чётким пониманием целей и перспектив. Это не дежурная фраза. Кризис — это не только беда, но и время больших возможностей. У нас есть шансы прибавить: эпидемия оголила рынки — и появилась перспектива по многим товарам занять новые ниши, — отметил белорусский лидер.

В этом году Минск начал демонстративно заказывать небольшие партии нефти из США, Норвегии и Азербайджана. Однако российские поставки остаются доминирующими.

Дешевле предложений, чем у России, не может быть в принципе, — отметил эксперт.

Как ранее писал NEWS.ru, в августе 2020 года Белоруссия получит 1,21 млн тонн нефти от компаний РФ. Часть сырья будет доставлена по железной дороге.