Эксперт о деле Сапеги: Минску невыгодно вступать в борьбу с Москвой

https://static.news.ru/photo/40f05588-ca07-11eb-97ba-96000091f725_660.jpg София Сапега Фото: instagram.com/sapega_sofia_/Global Look Press

Арестованную в Минске россиянку Софию Сапегу с большой долей вероятности передадут Москве, поскольку Белоруссия сейчас находится в таком положении, когда вступать в противоречие с Россией из-за одного человека просто невыгодно. Борьбы по этому делу не будет. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил председатель оргкомитета движения «Гражданское согласие» (Белоруссия) Артём Агафонов.

Дело это непростое, с политическим оттенком. Достигнут ли договорённости? Я думаю, что да. Сейчас всё-таки Беларусь находится в таком положении, когда вступать в противоречия из-за одного человека с Россией ей просто невыгодно. С большой долей вероятности освобождение будет, — считает эксперт.

По его мнению, найдётся какой-либо предлог и россиянка в ближайшем будущем вернётся в Россию, при этом дело оппозиционера Романа Протасевича продолжит раскручиваться.

Ранее стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров и его белорусский коллега Владимир Макей в ходе переговоров 17–18 июня обсудят ситуацию с Сапегой.

Девушка была задержана 23 мая в минском аэропорту вместе с основателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Они летели самолётом ирландской авиакомпании Ryanair, который совершил экстренную посадку в белорусской столице после фейкового сообщения о бомбе. Позже Сапегу арестовали на два месяца. Российский консул в Белоруссии Евгений Лукьянов 9 июня посетил россиянку в СИЗО. Она не высказывала никаких жалоб на условия своего содержания.