Экс-президент Казахстана поздравил Байдена с победой на выборах

https://static.news.ru/photo/0aa9b5f6-218c-11eb-b2e0-fa163e074e61_660.jpg Нурсултан Назарбаев Фото: elbasy.kz

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил Джо Байдена с избранием на пост президента США.

По словам Назарбаева, он с теплотой вспоминает встречу с Байденом, которая состоялась в 2010 году в Вашингтоне на полях саммита по ядерной безопасности, а также их телефонные переговоры.

Политик уверен, что расширенное стратегическое партнёрство между Казахстаном и США продолжит укрепляться ради блага граждан двух государств.

Назарбаев пожелал Джозефу Байдену успехов в государственной деятельности, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте экс-президента.

Как писал NEWS.ru, ранее глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев прокомментировал, чего можно ожидать в случае победы Байдена на выборах президента США. В частности, считает политик, можно ждать больше русофобии, санкций, «больше смертей в Донбассе» и в других горячих точках мира.