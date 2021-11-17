РФПИ рассказал об эффективности «Спутника V» от COVID-19 в Белоруссии

Эффективность российского препарата «Спутник V» после вакцинации от коронавируса граждан Белоруссии составила свыше 96%. Проведённые исследования показали высокую безопасность и эффективность вакцины в том числе против «дельта»-штамма, который доминировал в республике с июля 2021 года. Тяжёлых побочных явлений и случаев смерти от прививки учёные не зафиксировали, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Исследование эффективности «Спутника V» проводилось на основе данных более чем 1,2 млн человек, которые получили оба компонента препарата в период с января по сентябрь 2021-го в Белоруссии.

Российский фонд прямых инвестиций объявляет результаты нового исследования вакцины против коронавируса «Спутник V» в Республике Беларусь, которое продемонстрировало высокую безопасность препарата и эффективность в 96,3%, — говорится в сообщении.

В РФПИ отметили, что после вакцинации «Спутником V» побочные явления были лёгкими или средними.

Ранее премьер Белоруссии Роман Головченко рассказал, что республика к лету 2022 года намерена выпустить вакцину от коронавируса «Спутник V» собственного производства. Объём выпуска составит около 10 млн доз в год, Производить вакцину будет предприятие «Белмедпрепараты», сейчас завершается монтаж оборудования.