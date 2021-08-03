Доктор Комаровский пожалел, что вовремя не уехал с Украины

Популярный телеведущий и доктор Евгений Комаровский признался, что уехал бы с Украины ещё 30 лет назад, если бы предвидел появление в стране языкового омбудсмена. Об этом он сообщил в интервью каналу «Украина 24».

Это низко, это унижает страну в веке толерантности — наличие людей, которые за мои деньги, за мои налоги сидят и считают проценты слов сказанных... Мы молчим, мы все молчим. И вот это нас и убивает, — заявил Комаровский.

Телеведущий уточнил, что само наличие должности уполномоченного по защите украинского языка унизительно. По его мнению, в современном мире данная практика является неприемлемой.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что гражданам России не нужно ездить на отдых в Турцию и оставлять там свои деньги, так как республика поддерживает Украину.