Депутат Рады в прямом эфире назвал годовщину аварии на ЧАЭС праздником

https://static.news.ru/photo/a99c63d6-87cf-11ea-9846-fa163e074e61_660.jpg Николай Тищенко Фото: Николай Тищенко/facebook.com

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Николай Тищенко назвал годовщину аварии на Чернобыльской АЭС праздником и призвал не забыть поздравить ликвидаторов катастрофы.

В прямом эфире телеканала «НАШ» парламентарий обратился к украинцам и в ходе речи заявил, что 26 апреля — «это праздник, очень большой, очень важный».

И хочу напомнить всем, не забудьте поздравить, поблагодарить, поклониться всем людям, которые много лет назад защищали нас от этой катастрофы, — продолжил Тищенко.

Ведущие тут же поправили депутата и напомнили ему, что катастрофа — это не праздник, а 26 апреля — это День памяти на Украине.

Да, День памяти. Извините, я оговорился, — отреагировал Тищенко.

Как писал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский в годовщину катастрофы на ЧАЭС предложил привлекать в Чернобыль туристов.