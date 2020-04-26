Депутат Рады в прямом эфире назвал годовщину аварии на ЧАЭС праздником

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Николай Тищенко назвал годовщину аварии на Чернобыльской АЭС праздником и призвал не забыть поздравить ликвидаторов катастрофы.
В прямом эфире телеканала «НАШ» парламентарий
И хочу напомнить всем, не забудьте поздравить, поблагодарить, поклониться всем людям, которые много лет назад защищали нас от этой катастрофы, — продолжил Тищенко.
Ведущие тут же поправили депутата и напомнили ему, что катастрофа — это не праздник, а 26 апреля — это День памяти на Украине.
Да, День памяти. Извините, я оговорился, — отреагировал Тищенко.
Как писал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский в годовщину катастрофы на ЧАЭС предложил привлекать в Чернобыль туристов.
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