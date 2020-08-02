ЦИК Белоруссии отверг идею установки видеокамер на участках за счёт граждан

https://static.news.ru/photo/ed37229a-d4a8-11ea-bdec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центризбирком Белоруссии ответил отказом на предложение инициативной группы «Честные люди» об установке на избирательных участках видеокамер за счёт граждан для ведения круглосуточной прямой трансляции.

В ЦИК заявили, что данный проект не соответствует требованиям избирательного законодательства. Кроме того, не ясен порядок его практической реализации.

В комиссии также отметили, что законодательство республики запрещает привлечения технических средств граждан для организации выборов.

Член ЦИК с правом совещательного голоса Павел Дик, представляющий интересы кандидата в президенты Светланы Тихановской, который и внёс в комиссию предложение о видеокамерах, прокомментировал её решение порталу tut.by.

Он пояснил, что правовые и технические вопросы инициативы были проработаны до её внесения в ЦИК. Несколько компаний готовы были сообща приступить к её реализации. Авторы идеи предполагали оснастить камерами если не все избирательные участки в стране, то подавляющее большинство из них.

Мы ожидали, если не содействия от тех, кто сам должен был предложить и реализовать все это в условиях пандемии, то хотя бы возможности самим обеспечить прозрачность выборов, — сказал он.

Ранее NEWS.ru писал, что глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина предложила сделать платным участие в президентских выборах. По её словам, подобный шаг стал бы свидетельством серьёзности намерений кандидата, а также позволил бы не допускать к выборам «деклассированные элементы».