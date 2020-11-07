Бывшего главу Минздрава Казахстана перевели под домашний арест

https://static.news.ru/photo/0bb71918-20cc-11eb-a793-fa163e074e61_660.jpg Елжан Биртанов Фото: depzdrav.gov.kz

Подозреваемого в растрате бюджетных средств экс-главу Минздрава Казахстана Елжана Биртанова перевели под домашний арест.

Информацию подтвердил его адвокат Дмитрий Куряченко, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, расследованием уголовного дела о растрате в особо крупном размере занимается служба экономических расследований комитета по финансовому мониторингу. Другая информация не разглашается в интересах следствия.

25 июня Биртанов, проходивший лечение от коронавируса, был уволен со своего поста. Соответствующий указ подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев. На должность министра здравоохранения был назначен Алексей Цой.