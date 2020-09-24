Бердымухамедов приравнял Белоруссию к Туркмении

Туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов оказался в числе первых, кто поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко со вступлением в должность. Симптоматично, что за полтора месяца до этого по итогам выборов в РБ Аркадаг (один из множества неофициальных титулов главы Туркмении. — NEWS.ru), напротив, не отреагировал на результаты голосования. По мнению аналитиков, причина такой демонстративной сдержанности заключается в нерешённых финансовых вопросах между Минском и Ашхабадом. Теперь же, после инаугурации Лукашенко, Бердымухамедову вновь надо искать контакт с Лукашенко.

В августе, после объявления результатов президентских выборов в Белоруссии, туркменский президент оказался единственным лидером из числа стран-членов СНГ (Туркмения, стоявшая у истоков Содружества, сейчас имеет статус ассоциированного члена), которой не поздравил Лукашенко с официальной победой. Такому поведению, впрочем, можно легко найти объяснение.

Осень прошлого года была отмечена ростом напряжённости в отношениях между Минском и Ашхабадом, поводом для которой стали споры вокруг строительства Гарлыкского калийного комплекса (ГКК). Этот совместный проект был согласован более 10 лет назад. В 2009-м белорусские подрядчики начали возведение ГКК, однако в последующие годы не слишком далеко продвинулись в своей работе. Хотя комплекс и был формально введён в эксплуатацию в 2017-м, работает он, по оценкам специалистов, менее чем на 10% от ожидаемой производственной мощности.

Ашхабад и Минск неоднократно обменивались взаимными упрёками в связи с недоработками по проекту. Весной прошлого года стало известно, что белорусская компания «Белгорхимпром» потребовала от партнёров $150 млн. Туркменская сторона, в свою очередь, ответила требованием передать $1,2 млрд за срыв сроков сдачи объекта. На данный момент официальных данных об урегулировании этих финансовых вопросов нет.

«Саботаж» белорусов относительно ГКК некоторые наблюдатели связывают с боязнью Минска обрести конкурента в лице туркменских партнёров. Белорусское предприятие «Беларуськалий» является одним из крупнейших в мире производителей калийных минеральных удобрений и вторым по величине в СНГ (после «Уралкалия»). Если в этих условиях ГКК в Туркмении заработает на полную мощность, он может поставить под угрозу одну из наиболее значимых статей дохода РБ.

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Вполне вероятно, что на фоне финансовых споров Бердымухамедов после августовских выборов и последующих протестов всерьёз допускал, что вскоре Ашхабаду придётся иметь дело с новой белорусской властью. Теперь же, когда своей секретной инаугурацией Лукашенко наглядно продемонстрировал, что от руководства страны он не откажется, у туркменского лидера нет вариантов, кроме как продолжать диалог. Как минимум — в надежде получить назад деньги.

Кроме того, считает директор международных проектов Института национальной стратегии России Юрий Солозобов, в действиях президента Туркмении есть и имиджевый аспект, связанный с ситуацией в его стране. Как отметил эксперт в разговоре с NEWS.ru, поздравление Бердымухамедова — вполне чёткий и понятный сигнал о переходе Белоруссии из статуса почти европейского государства в статус такой же республики, как Туркмения.

Ашхабад ранее находился в блистательном одиночестве, будучи фактически изгоем на постсоветском пространстве, не принимал участия в каких-либо интеграционных форматах, ограничиваясь продажей сырья и замкнутой внутренней жизнью. По сути Туркмения была непризнанным государством, а теперь в эту нишу соскользнула и Белоруссия. Таким образом, она становится чем-то вроде Приднестровья или Абхазии — это, пожалуй, самый ближайший аналог. Если бы Лукашенко принял российское гражданство, была бы почти полная калька с абхазского примера: можно беспрепятственно ездить туда, отдыхать, но нет условий для развития бизнеса, иностранных инвестиций и т.д. Юрий Солозобов директор международных проектов Института национальной стратегии России директор международных проектов Института национальной стратегии России

По словам Солозобова, IT-сфера, которая была визитной карточкой Белоруссии, теряет своё значение — специалисты «голосуют ногами», уезжая в Польшу и Прибалтику.