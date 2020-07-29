Белорусское ТВ показало видео задержания россиян из ЧВК Вагнера под Минском

https://static.news.ru/photo/335c9804-d198-11ea-a0b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Опубликовано видео задержания российских боевиков под Минском. Кадры показал телеканал «Беларусь 1».

32 члена иностранной частной военной компании Вагнера задержали минувшей ночью. Они в составе организованной группы заселились в один из санаториев Минского района и привлекли к себе внимание странным поведением. Молодые люди держались обособленно, не употребляли спиртного и не посещали увеселительных заведений. Они небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория.

Силами группы «А» КГБ при поддержке ОМОН ГУВД Мингорисполкома в ночь на 29 июля они были задержаны. Ещё одного человека обнаружили и задержали на юге страны.

При себе россияне имели каждый по небольшой ручной клади и на всех — три больших тяжёлых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин. Предположительно, они прибыли в Белоруссию для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.

9 августа в Белоруссии пройдут выборы главы государства. Действующий президент Александр Лукашенко, который баллотируется на шестой срок, пользуется поддержкой 72,3% граждан республики. Две недели назад за него готовы были проголосовать 69,4% жителей страны, писал NEWS.ru.