Белорусское государственное ТВ впервые показало протесты

https://static.news.ru/photo/de11c94a-dfc6-11ea-9233-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сюжет о протестах в Белоруссии показали по государственному телеканалу «Беларусь 1». Впервые на телевидении страны акцию не назвали «массовыми беспорядками».

Диктор телеканала рассказала, что жители столицы собираются на «альтернативную акцию», а также отметила, что подобные мероприятия проходят в разных городах республики.

Будем надеяться, акция будет носить мирный характер и на улицах Минска будет порядок, — отметила ведущая.

Она назвала места проведения протестов, а в сюжете показали кадры с мирно идущими активистами.

Ранее по государственным телеканалам страны рассказывали только о «массовых беспорядках»: показывали стычки с силовиками, обвиняли протестующих в разрушении городов, а также демонстрировали свидетельства «иностранного вмешательства».

Как писал NEWS.ru, в акции у стелы «Минск — город-герой» по разным оценкам принимают участие от нескольких десятков до 300 тысяч человек.

Массовые протесты начались в Белоруссии 9 августа. На улицы вышли тысячи людей, недовольных итогами голосования. Они считают, что победа Лукашенко сфальсифицирована.

В первые дни митинги сопровождались стычками протестующих с силовиками. Пострадали десятки человек, более шести тысяч были задержаны. Известно как минимум о двух погибших. Позднее градус напряжённости снизился, и акции стали носить более спокойный характер.