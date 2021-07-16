Белорусский премьер объяснил, зачем Минску поддержка Москвы

Белоруссия и Россия вместе способны противостоять любому санкционному давлению. В этой связи Минску важна поддержка Москвы. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, слова которого приводит БелТА.

Он отметил, что работа над совместным планом Белоруссии и России против санкций Запада уже началась. Головченко не стал раскрывать суть этого документа. Премьер-министр Белоруссии лишь подчеркнул, что направления работы включают противодействие непосредственному влиянию санкций и меры поддержки со стороны РФ. Оба государства взаимодействуют на взаимовыгодных условиях.

Это касается кредитно-финансовой поддержки белорусской банковской системы, страхования заключаемых нами сделок, — сказал Головченко.

Он добавил, что Россия также подвергается санкционному давлению. РФ уже накопила опыт борьбы с внешними ограничениями.

Ранее Головченко заявил, что весь пакет союзных программ с Россией будет сформирован в ближайшие месяцы. В настоящее время Минск и Москва согласовывают технические моменты.