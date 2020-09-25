Белорусский оппозиционер отметил «железобетонную хватку» Путина

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Глава РФ Владимир Путин является сильным лидером с железобетонной хваткой, считает представитель Координационного совета белорусской оппозиции Сергей Дылевский. Он признался, что о лидере РФ не может говорить только хорошее, или только плохое, но, по его мнению, Путин — «очень грамотный управленец».

[Владимир Путин] действительно сильный политик. Держать весь мир в узде, иметь огромный вес в мировой политике, экономике, управляя такой огромной страной — значит, это человек с железобетонной хваткой, — цитирует его РИА Новости.

Дылевский добавил, что уважает президента России как политика. Он подчеркнул, что белорусы опасаются присоединения к РФ, так как Минск должен быть суверенным, но с Москвой нужно поддерживать дружеские отношения. По его мнению, 75-80% экономических связей у республики именно с Кремлём, и попытки всё это оборвать — «все равно что ножом попилить себе ногу. Остаться инвалидом просто». Оппозиционер добавил, что РБ нет антироссийских настроений, а присутствует только настороженность.

Массовые протесты в Белоруссии начались после выборов 9 августа. Они продолжаются по сей день. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что заместителя мэра Ялты Михаила Загорцева уволили после его высказываний о поддержке протестов в Белоруссии. Об этом сообщил градоначальник Иван Имгрунт. По его словам, заявления чиновника несовместимы с должностью заместителя.

В августе, незадолго до своего назначения, Михаил Загорцев записал открытое видеообращение, в котором посоветовал россиянам не вмешиваться в дела соседней страны и поддержал протестующих белорусов. Он также призвал чиновников и силовиков в Белоруссии перейти на сторону народа. Заммэра добавил, что гордится своими детьми, которые в первый же день пошли на баррикады.