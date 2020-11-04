Белорусский Дед Мороз не снимет красно-белый костюм из-за ситуации в стране

https://static.news.ru/photo/add74226-1e7f-11eb-87b2-fa163e074e61_660.jpg Белорусский Дед Мороз Фото: npbp.by

Обострение политической ситуации в Белоруссии не заставит местного Деда Мороза поменять свой красно-белый костюм. Об этом сообщили в резиденции сказочного персонажа.

Дед Мороз будет в своём зимнем костюме, — заявили «Подъёму» в резиденции в Беловежской пуще.

Там отметили, что политическая ситуация в стране не скажется на выборе костюма, а «цвет будет именно такой».

Ранее на фоне массовых задержаний протестующих в одежде и с символикой в бело-красно-белых цветах появились шутки о том, что белорусскому Деду Морозу придётся поменять свой гардероб. Как правило, он носит красный тулуп с белой оторочкой.

После президентских выборов в Белоруссии силовики и власти борются с БЧБ-символикой, которую жители республики используют как протестные национальные знаки. Вывешенные на домах бело-красно-белые флаги снимают с привлечением пожарных, а людей в одежде соответствующих цветов или с БЧБ-ленточками задерживают.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что власти не позволят обществу расколоться и защитят интересы граждан, проголосовавших за единство и стабильность страны.

В Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста. Выходящие на улицы люди считают, что прошедшие в стране президентские выборы были сфальсифицированы и победу на них одержал не Александр Лукашенко, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, писал NEWS.ru.