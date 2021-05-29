Белорусские силовики обвинили россиянина в создании оппозиционных видео

Гражданина России Егора Дудникова, задержанного в Минске 5 мая, обвиняют в «организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок». Силовики считают, что он озвучивал видеоролики для оппозиции страны, сообщили в правозащитном центре «Весна».
При этом адвокат россиянина Антон Гашинский
Это то же самое, что посадить в тюрьму таксиста за то, что он подвёз оппозиционера. Он чисто технический работник, занимался озвучкой роликов, которые делала оппозиция после августовских протестов 2020 года, — считает защитник.
Мать россиянина приехала в Минск из Москвы на поиски сына. Она сообщила, что россиянин не участвовал в протестах против белорусского президента Александра Лукашенко, а в страну приехал к любимой девушке. По её словам, у Дудникова красивый голос и он озвучивал игры, мультики и рекламные ролики, зарабатывая таким образом на жизнь.
20-летнего россиянина задержали в Минске 5 мая. Силовики провели обыск в его съёмной квартире, а его самого поместили в СИЗО КГБ. Мужчине грозит до трёх лет лишения свободы.
23 мая в минском аэропорту экстренно приземлился лайнер ирландской авиакомпании Ryanair (борт FR4978), следовавший из Афин в Вильнюс. Это произошло после сообщения о минировании самолёта. Позже оно не подтвердилось. Борт до посадки в белорусской столице сопровождал истребитель МиГ-29 ВС республики. На борту самолёта находился сооснователь оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его спутница, россиянка София Сапега. Они были задержаны. Позже девушку арестовали на два месяца, обвинение ей пока не предъявлено.