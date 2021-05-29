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Белорусские силовики обвинили россиянина в создании оппозиционных видео

13:30, 30 мая 2021
Егор Дудников Егор Дудников Фото: egdudnikov/vk.com

Гражданина России Егора Дудникова, задержанного в Минске 5 мая, обвиняют в «организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок». Силовики считают, что он озвучивал видеоролики для оппозиции страны, сообщили в правозащитном центре «Весна».

При этом адвокат россиянина Антон Гашинский рассказал, что ничего не знает об этих роликах. Юрист начал защищать мужчину ещё 14 мая, но до сих пор не может попасть к своему подзащитному, поговорить со следователем или посетить СИЗО КГБ.

Это то же самое, что посадить в тюрьму таксиста за то, что он подвёз оппозиционера. Он чисто технический работник, занимался озвучкой роликов, которые делала оппозиция после августовских протестов 2020 года, — считает защитник.

Мать россиянина приехала в Минск из Москвы на поиски сына. Она сообщила, что россиянин не участвовал в протестах против белорусского президента Александра Лукашенко, а в страну приехал к любимой девушке. По её словам, у Дудникова красивый голос и он озвучивал игры, мультики и рекламные ролики, зарабатывая таким образом на жизнь.

20-летнего россиянина задержали в Минске 5 мая. Силовики провели обыск в его съёмной квартире, а его самого поместили в СИЗО КГБ. Мужчине грозит до трёх лет лишения свободы.

23 мая в минском аэропорту экстренно приземлился лайнер ирландской авиакомпании Ryanair (борт FR4978), следовавший из Афин в Вильнюс. Это произошло после сообщения о минировании самолёта. Позже оно не подтвердилось. Борт до посадки в белорусской столице сопровождал истребитель МиГ-29 ВС республики. На борту самолёта находился сооснователь оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его спутница, россиянка София Сапега. Они были задержаны. Позже девушку арестовали на два месяца, обвинение ей пока не предъявлено.

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