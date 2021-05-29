Белорусские силовики обвинили россиянина в создании оппозиционных видео

https://static.news.ru/photo/4cabca40-c135-11eb-9c81-96000091f725_660.jpg Егор Дудников Фото: egdudnikov/vk.com

Гражданина России Егора Дудникова, задержанного в Минске 5 мая, обвиняют в «организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок». Силовики считают, что он озвучивал видеоролики для оппозиции страны, сообщили в правозащитном центре «Весна».

При этом адвокат россиянина Антон Гашинский рассказал , что ничего не знает об этих роликах. Юрист начал защищать мужчину ещё 14 мая, но до сих пор не может попасть к своему подзащитному, поговорить со следователем или посетить СИЗО КГБ.

Это то же самое, что посадить в тюрьму таксиста за то, что он подвёз оппозиционера. Он чисто технический работник, занимался озвучкой роликов, которые делала оппозиция после августовских протестов 2020 года, — считает защитник.

Мать россиянина приехала в Минск из Москвы на поиски сына. Она сообщила, что россиянин не участвовал в протестах против белорусского президента Александра Лукашенко, а в страну приехал к любимой девушке. По её словам, у Дудникова красивый голос и он озвучивал игры, мультики и рекламные ролики, зарабатывая таким образом на жизнь.

20-летнего россиянина задержали в Минске 5 мая. Силовики провели обыск в его съёмной квартире, а его самого поместили в СИЗО КГБ. Мужчине грозит до трёх лет лишения свободы.

23 мая в минском аэропорту экстренно приземлился лайнер ирландской авиакомпании Ryanair (борт FR4978), следовавший из Афин в Вильнюс. Это произошло после сообщения о минировании самолёта. Позже оно не подтвердилось. Борт до посадки в белорусской столице сопровождал истребитель МиГ-29 ВС республики. На борту самолёта находился сооснователь оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его спутница, россиянка София Сапега. Они были задержаны. Позже девушку арестовали на два месяца, обвинение ей пока не предъявлено.