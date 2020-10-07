Президент Азербайджана: в Карабахе «всё идёт успешно»

https://static.news.ru/photo/950a3e7e-08a4-11eb-939b-fa163e074e61_660.jpg Фото: AzeriDefence/facebook.com

Боевые действия в Нагорном Карабахе проходят «успешно» и «по плану» для Баку, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Всё идёт по плану, всё довольно успешно, — рассказал в интервью телеканалу CNN Turk.

Как писал NEWS.ru, ранее президент Азербайджана сообщил, что Россия и Турция должны осуществлять посредничество по Нагорному Карабаху в постконфликтный период, это является прагматичным подходом.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.