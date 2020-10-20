Азербайджан опроверг информацию о сбитом в Карабахе самолёте ВВС страны

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Информация о сбитом в Нагорном Карабахе самолёте ВВС Азербайджана, распространённая Арменией, является ложной. С таким заявлением выступило азербайджанское Министерство обороны.

В среду 21 октября представитель минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что армянские военные подразделения сбили азербайджанский самолёт. По её словам, это произошло на южном направлении линии соприкосновения.

Распространённая армянской стороной информация о якобы сбитом азербайджанском военном самолёте является очередной фальсификацией армянской военной пропагандистской машины, — говорится в ответном заявлении Министерства обороны Азербайджана.

Ранее NEWS.ru приводил сообщение азербайджанского военного ведомства о захвате позиции вооружённых сил Армении и ликвидации армянских офицеров. Были уничтожены начальник артиллерии полка, командир артиллерийского дивизиона и командир 4-го батальона вместе с личным составом.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.