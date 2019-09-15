Фото: zhest_kz/instagram.com

Автобус выехал на железнодорожное полотно и столкнулся с поездом на станции Шамалган в Алма-Атинской области Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

Инцидент произошёл 15 сентября около 19:20 по местному времени (16:20 мск) на автотрассе Екатеринбург — Алма-Ата, передаёт ТАСС.

Водитель автобуса, несмотря на сигналы, выехал на железную дорогу. В результате произошёл наезд на автобус, — сообщили в министерстве.

О погибших или пострадавших пока не известно.

Как писал News.ru, ранее следователи Барнаула возбудили уголовное дело по факту столкновения поезда с вышкой, в результате которого один человек погиб и несколько пострадали.

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