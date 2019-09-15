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Польский турист во время восхождения на гору в Армении погиб из-за нападения медведя. Об этом сообщает пресс-служба МЧС закавказского государства.

Гражданка Польши Марго Л. сообщила днём 14 сентября службе спасения 911, что она и её друг, также польский гражданин, подверглись нападению медведя при восхождении на гору Арагац, — цитирует сообщение...