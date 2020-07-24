Авиасообщение между Россией и Белоруссией будет возобновлено с 1 августа

https://static.news.ru/photo/2231561a-cda5-11ea-9a29-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Два крупнейших авиаперевозчика России и Белоруссии «Аэрофлот» и «Белавиа» сообщили об открытии продаж на рейсы. Перелёты между странами возобновятся с 1 августа.

К примеру, вылет из национального аэропорта Минска в Шереметьево будет стоить около 264 белорусских рублей (7855 рублей), а утром того же дня стоимость рейса в Жуковский составит 113 рублей.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о возобновлении авиасообщения с 1 августа 2020 года только с тремя странами — Великобританией, Турцией и Танзанией.

Как писал NEWS.ru, Россия с 1 августа возобновляет международные авиаперелёты, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Перелёты будут производиться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.