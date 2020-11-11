Армянские власти заявили, что не допустят «захвата власти»

https://static.news.ru/photo/3041ec72-2437-11eb-8989-fa163e074e61_660.jpg Фото: Асатур Есаянц/РИА Новости

Власти Армении примут все предусмотренные законом меры, чтобы не допустить государственного переворота в стране. Об этом заявил глава аппарата премьер-министра Эдуард Агаджанян.

Мы не позволим преступным элементам захватить власть и применим для этого все предусмотренные законом меры. Не сомневайтесь, — написал Агаджанян на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что «подозрительным элементам» не удастся использовать момент для выдвижения «реваншистской повестки», выгодной узкому кругу лиц.

Как писал NEWS.ru, в центре Еревана проходит многотысячный митинг, участники которого выдвигают ультиматум премьер-министру Армении Николу Пашиняну, который подписал мирное соглашение с Азербайджаном и Россией о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Они дали ему время до полуночи для добровольной отставки.

В парламенте Армении также заявили, что на внеочередном заседании планируется обсудить правомерность действий Пашиняна при подписании соглашения.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин, Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших.