Армянская оппозиция бойкотировала заседания парламента

https://static.news.ru/photo/1d82584c-2978-11eb-8f2c-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Gevorg Ghazaryan/Global Look Press

Оппозиционные партии «Просвещённая Армения» и «Процветающая Армения» бойкотировали заседание парламента республики.

Оппозиция настаивает на немедленном обсуждении трёхстороннего соглашения по Нагорному Карабаху, которое подписал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Правящая фракция «Мой шаг», в свою очередь, выступает за обсуждение вопросов повестки.

Парламентарии в итоге всё же начали работу, поскольку фракции «Мой шаг» удалось обеспечить кворум, сообщает Sputnik Армения.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Это привело к акциям протеста в Ереване. Оппозиция потребовала отставки Пашиняна, а также пересмотра заключённого соглашения.

Ранее NEWS,ru писал, что Пашинян обнародовал план дальнейшей работы правительства Армении. Одним из его пунктов является возобновление переговоров о статусе Карабаха. Кроме того, премьер намерен предоставить социальные гарантии семьям погибших в ходе боевых действий солдат и мирных граждан.