Дональд Трамп и ряд мировых лидеров на Всемирном экономическом форуме в Давосе

Армения вошла в Совет мира по спецусловию Армения вступила в Совет мира с правом бесплатного членства

Армения присоединилась к Совету мира на условиях участия без обязательных взносов в размере $1 млрд (77 млрд рублей), сообщила пресс-секретарь МИД страны Ани Бадалян. Она пояснила, что устав допускает членство на добровольной основе: приглашенные государства могут входить в совет без фиксированных взносов на срок до трех лет, передает армянское новостное агентство «Арменпресс».

Правительство Армении одобрило членство в Совете мира на этих основаниях, — заявила она.

Бадалян добавила, что членский взнос в организации носит добровольный характер. Он предусмотрен только для стран, которые в течение первого года после вступления устава в силу пожелают получить статус постоянного участника

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности направить $1 млрд в Совет мира. Эти средства могут быть взяты из российских активов, замороженных Соединенными Штатами.

До этого председатель парламентской комиссии по международным делам Белоруссии Сергей Рачков выразил мнение, что инициатива президента США Дональда Трампа по созданию Совета мира соответствует формирующемуся многополярному миропорядку. По его мнению, новый орган может укрепить сбалансированность в международных отношениях.