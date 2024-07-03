Азербайджан решительно настроен на развитие инфраструктуры коридора «Север — Юг» на своей территории, заявил президент республики Ильхам Алиев на встрече с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане. Азербайджанский лидер отметил, что она физически существует, но требует модернизации.

Настроены решительно на то, чтобы расширять инфраструктуру коридора [«Север-Юг»] на азербайджанской территории. Хотя она физически существует, но не соответствует тем намерениям, которые существуют у наших партнеров и соседей по максимальному задействованию этого проекта, — отметил он.