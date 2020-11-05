Алиев: Азербайджан действует в Карабахе согласно резолюциям СБ ООН

https://static.news.ru/photo/926ee8f8-1f75-11eb-98c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Азербайджан, освобождая территории в Нагорном Карабахе в результате военной операции, действует в соответствии с принципами, которые закреплены резолюциями Совбеза ООН. Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев.

Мы уже выполнили часть основных принципов резолюций Совета Безопасности ООН. Основные принципы фактически требовали освобождения оккупированных территорий Азербайджана, — сказал он испанскому агентству EFE.

Он добавил, что Армения не желала оставлять эти территории добровольно, поэтому «пришлось заставить» её.

Алиев напомнил, что принципы, о которых идёт речь, были разработаны с помощью Минской группы ОБСЕ. Однако, по словам президента, при этом не были использованы все инструменты давления на Ереван.

Ранее NEWS.ru писал, что Баку готов в любой момент остановить вооружённый конфликт с Арменией. Алиев подчеркнул, что для этого Ереван должен взять на себя обязательства по освобождению территорий.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом на ротационной основе там находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.