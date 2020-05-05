500 сотрудников органов внутренних дел Белоруссии заразились коронавирусом

https://static.news.ru/photo/81b0fc26-8ec1-11ea-a62b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Число заразившихся COVID-19 сотрудников органов внутренних дел Белоруссии достигло порядка 500 человек, большинство из них переносит инфекцию без симптомов.

Об этом заявил глава белорусского МВД Юрий Караев, передаёт ТАСС. Министр уточнил, что в число заразившихся входят сотрудники патрульно-постовой службы и учащиеся академии МВД. Караев отметил, что 34 силовика уже выздоровели. Несколько правоохранителей находятся в тяжёлом состоянии в больнице и подключены к аппаратам ИВЛ.

По словам Караева, в белорусских исправительных учреждениях в настоящее время в три смены шьют защитные костюмы — по 16 тысяч в день. 15 тысяч костюмов отправляются в «Белмедцентр», тысячу оставляют для нужд пенитенциарной системы.

Всего в Белоруссии выявлено около 17,5 тысячи случаев COVID-19 при 103 летальных исходах.