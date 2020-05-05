500 сотрудников органов внутренних дел Белоруссии заразились коронавирусом

Число заразившихся COVID-19 сотрудников органов внутренних дел Белоруссии достигло порядка 500 человек, большинство из них переносит инфекцию без симптомов.
Об этом заявил глава белорусского МВД Юрий Караев,
По словам Караева, в белорусских исправительных учреждениях в настоящее время в три смены шьют защитные костюмы — по 16 тысяч в день. 15 тысяч костюмов отправляются в «Белмедцентр», тысячу оставляют для нужд пенитенциарной системы.
Всего в Белоруссии выявлено около 17,5 тысячи случаев COVID-19 при 103 летальных исходах.
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