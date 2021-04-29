Почти 50 человек пострадали в боях на границе Киргизии и Таджикистана

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Число пострадавших в ходе столкновений на границе Киргизии и Таджикистана возросло до 46 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Киргизии.

Всего число пострадавших в результате инцидента на киргизско-таджикской границе составляет 46 человек, из них один лечится амбулаторно, один скончался, остальные 44 пострадавших с огнестрельными ранениями и травмами различных частей тела госпитализированы в организации здравоохранения Баткенской области, — говорится в сообщении.

В пресс-службе мэрии таджикского города Исфара рассказали о трёх погибших таджикистанцах. Также сообщалось о ранении мэра города Баховаддина Баходурзода. Его состояние оценивается как стабильное.

Конфликт начался в среду 28 апреля, когда таджикская сторона попыталась установить на столбах ЛЭП камеры видеонаблюдения. Это не понравилось киргизской стороне, которая попыталась спилить столб. После этого в ход пошли камни. На следующий день в конфликте приняли участие пограничники с обеих сторон.

Главы МИД Киргизии и Таджикистана Руслан Казакбаев и Сироджиддин Мухриддин в ходе переговоров договорились о прекращении огня в 20:00 (17:00 мск), военные должны были отойти в места постоянной дислокации.