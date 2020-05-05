Кино

Звезда «Сватов» перестала общаться с коллегами по сериалу

12:12, 05 мая 2020
Фото: smorkovkina/instagram.com

Актриса из сериала «Сваты» Анна Кошмал высказалась о свои коллегах по сериалу. Во время прямого эфира в Instagram она заявила, что они совершенно не общаются друг с другом вне съёмочной площадки.

Когда мы на площадке, мы дружим и поддерживаем друг друга. Сейчас ничего не связывает с другими актёрами, — рассказала она подписчикам.

При этом она отметила, что никто из них не ссорился. Просто все находятся в самоизоляции и прекратили общение на время карантина. Как только пандемия закончится, они снова будут на связи друг с другом.

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Кошмал отметила, что вне съёмок она занимается воспитанием своего сына Михаила. В свободное время готовит и делает уборку в квартире.

Ранее NEWS.ru писал, что сериал покинула актриса Людмила Артемьева. После её ухода режиссёры озадачились поиском новых персонажей. По слухам, героиню актрисы в седьмом сезоне может заменить мама Джека, будущего мужа Жени Ковалёвой.

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