Звезда «Сватов» перестала общаться с коллегами по сериалу

https://static.news.ru/photo/e2610c48-8eb0-11ea-85b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: smorkovkina/instagram.com

Актриса из сериала «Сваты» Анна Кошмал высказалась о свои коллегах по сериалу. Во время прямого эфира в Instagram она заявила, что они совершенно не общаются друг с другом вне съёмочной площадки.

Когда мы на площадке, мы дружим и поддерживаем друг друга. Сейчас ничего не связывает с другими актёрами, — рассказала она подписчикам.

При этом она отметила, что никто из них не ссорился. Просто все находятся в самоизоляции и прекратили общение на время карантина. Как только пандемия закончится, они снова будут на связи друг с другом.

Кошмал отметила, что вне съёмок она занимается воспитанием своего сына Михаила. В свободное время готовит и делает уборку в квартире.

Ранее NEWS.ru писал, что сериал покинула актриса Людмила Артемьева. После её ухода режиссёры озадачились поиском новых персонажей. По слухам, героиню актрисы в седьмом сезоне может заменить мама Джека, будущего мужа Жени Ковалёвой.