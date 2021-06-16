Звезда «Страстей Христовых» рассказал про «очень жестокую роль» Иисуса

https://static.news.ru/photo/09405d74-cf2d-11eb-bb97-96000091f725_660.jpg Кадр из фильма «Страсти Христовы» Фото: imdb.com

Звезда исторической драмы Мела Гибсона «Страсти Христовы» актёр Джеймс Кэвизел рассказал про «очень жестокую роль», которую ему пришлось пережить во время съёмок, передаёт издание LadBible. Артист изобразил на экране Иисуса Христа.

Некоторые сцены ленты до сих пор обсуждаются из-за кровавых сцен. Кэвизелу пришлось висеть практически голым на кресте, обдуваемым ветрами на протяжении нескольких недель производства картины.

Во время создания эпизода с Нагорной проповедью в актёра попала молния. Он также получил 35-сантиметровую рану на спине в сцене бичевания Христа. Кэвизел вывихнул плечо, пока нёс крест на Голгофу, а позже подхватил лёгочную инфекцию. Кроме того, ему пришлось терпеть порезы, царапины и боль от ударов цепями, которые носил.

Не в каждого человека попадает молния, а я прошёл испытание. 5,5 месяцев холода! Из-за этой ленты мне сделали две операции на сердце, включая одну на открытом сердце. Я выходил на мороз, ночью, при холодном ветре, что ужасно, — вспомнил 52-летний Кэвизел.

«Страсти Христовы» вышли в 2004-м, собрав в прокате $611 млн. Коллегами Джеймса по съёмочной площадке стали Моника Беллуччи (Мария Магдалина), Майя Моргенштерн (Мария), Христо Шопов (Понтий Пилат) и другие.

Ранее сообщалось, что голливудский актёр Рассел Кроу собирается создать крупную киностудию на юго-востоке Австралии. Артист займётся бизнесом в прибрежном городе Кофс-Харбор в штате Новый Южный Уэльc, что в 540 км от Сиднея. Объекты хотят разместить на территории существующего курорта, где смогут жить члены семей съёмочных групп. Срок реализации проекта пока не известен. По мнению депутата Кофс-Харбор Гурмеша Сингха, планирование займёт около года.