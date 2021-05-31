Звезда «Игры престолов» перестал смотреть сагу после гибели своего героя

https://static.news.ru/photo/ff2d9c2e-c299-11eb-8425-96000091f725_660.jpg Фото: HBO/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Звезда британского кино Шон Бин, сыгравший Неда Старка в фэнтези-саге «Игра престолов», в беседе с газетой The Times по-своему ответил на вопрос о финале сериала. Актёр заявил, что перестал следить за сюжетом после гибели своего персонажа в первом сезоне. Журналист спросил у него, можно ли сравнить Старков, отделившихся от Вестероса, с Brexit (выход Великобритании из Евросоюза). Артист отметил, что последние эпизоды шоу не смотрел, но одобряет такую концовку.

А там [в финале «Игры престолов»] что-то случилось? <...> Значит, Винтерфелл (столица Севера. — NEWS.ru) всё-таки отделился? Так это хорошо, — добавил Бин.

Он оказался одним из немногих, кто похвалил концовку «Игры престолов», хоть и пропустил её. После выхода последнего эпизода в мае 2019-го разочарованные финалом поклонники обрушили шквал критики на сценаристов — Дэвида Бениоффа и Дэниела Бретта Уайсса. Позже зрители опубликовали петицию с требованием переснять решающие сцены. Однако в HBO такой вариант отвергли, посчитав, что всё сделали правильно, сославшись на 32 номинации на престижную премию в области телевидения «Эмми».

Шоураннеров поддержали исполнители главных ролей. Например, актриса Софи Тёрнер, сыгравшая Сансу Старк, сочла просьбу фанатов «неуважительной», а Кит Харингтон (Джон Сноу) отметил, что любой, кому не нравится финал, может «идти лесом». Сериал «Игра престолов» транслировался в 2011–2019 годах. Вышло восемь сезонов, или 73 эпизода.

Ранее сообщалось, что британский актёр Грэм Мактавиш, известный ролью гнома Двалина в трилогии Питера Джексона «Хоббит», снимается в приквеле фэнтези-саги «Игра престолов» — сериале «Дом дракона». По оценкам звезды, масштаб новой ленты впечатляет, в ней «очень много драконов».

«Дом дракона» основан на романе Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь». Действие в произведении разворачивается за 300 лет до событий из «Игры престолов». Съёмки начались в апреле 2021 года. Премьеру запланировали на 2022-й.