Зрители назвали «Заклятие 3» худшим фильмом 2021 года

https://static.news.ru/photo/56669580-cdd6-11eb-9c4d-96000091f725_660.jpg Кадр из фильма «Заклятие 3: По воле дьявола» Фото: New Line Cinema

Третья часть популярной хоррор-франшизы «Заклятие» не понравилась зрителям. Более того, они посчитали фильм худшим в 2021 году, пишет Центральная Служба Новостей.

Любители кино назвали ленту «тупой пугалкой». Они считают, что, несмотря на то что фильм действительно держит в напряжении, большого страха он не вселяет.

На «КиноПоиске» пользователи также остались недовольными. Рейтинг у фильма — 6,2 балла, что сравнительно меньше, чем у первых двух частей («Заклятие» — 7,4 балла, «Заклятие 2» — 7,1).

Фильм полностью состоит из клише и сцен, которые искушённый зритель видел сотни раз, а также нелепых оммажей на такие шедевры кино, как «Изгоняющий дьявола». Хорошо, что Майкл Чавес уважает классику, но хочется спросить: где хоть что-то оригинальное? — говорится в рецензии к хоррору.

Фильм снял режиссёр «Проклятия плачущей» Майкл Чавес. Отметим, что первые две части поставил Джеймс Ван. Критики посчитали «Заклятие 3: По воле дьявола» самой спокойной частью.

Как и первые две части, третья также основана на реальных событиях. По сюжету исследователи паранормальных явлений Эд и Лоррейн Уоррен берутся за дело Арне Шайенна Джонсона. В 1981 году юноша убил работодателя своей девушки, а после ареста заявил, что находился под влиянием дьявола, который вселился в его тело. Исследователям паранормальных явлений предстоит доказать, что подсудимый говорит правду.

Ранее сообщалось, что американский писатель Стивен Кинг, автор мистических романов в жанре ужасов, назвал страшный голливудский фильм, который не смог досмотреть до конца.