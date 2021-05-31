Стивен Кинг назвал слишком страшный для него фильм

https://static.news.ru/photo/ef747604-c2ad-11eb-835a-96000091f725_660.jpg Фото: imdb.com

Американский писатель Стивен Кинг, автор мистических романов в жанре ужасы, назвал голливудский фильм, который не смог досмотреть до конца, — это псевдодокументальная лента «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света». Литератор отметил, что картина оказалось для него слишком страшной, передаёт портал Dread Central.

В первый раз, когда я смотрел «Ведьму из Блэр», я был в больнице и меня накачали лекарствами. Мой сын принёс видеокассету и предложил оценить проект. Но досмотрев примерно до середины, я сказал: «Выключи его, это слишком страшно», — рассказал Кинг.

Он попал в лечебное учреждение после ДТП. Писатель шёл по краю проезжей части, когда его сбил минивэн.

Фильм «Ведьма из Блэр» вышел в 1999-м. Он вызвал настоящий фурор в мире кинематографа, вызвав множество подражаний. Картина оказалась одной из самых успешных по соотношению затраты — прибыль. Авторам она обошлась в несколько десятков тысяч долларов, а кассовые сборы составили почти $250 млн. Кроме того, «Ведьма из Блэр» — одна из последних лент, выпущенных на видеокассетах.

Стивен Кинг получил мировую известность как раз произведениями-ужастиками: «Сияние», «Кэрри», «Мёртвая зона», «Противостояние», «Зелёная миля», цикл романов «Тёмная башня» и другими.

Ранее сообщалось, что британский кинорежиссёр и сценарист Эдгар Райт планирует снять фильм по роману Стивена Кинга «Бегущий человек». Разработкой проекта занимается киностудия Paramount Pictures, входящая в холдинг Viacom. Режиссёр, известный по таким фильмам, как «Скотт Пилигрим против всех» (2010), «Типа крутые легавые» (2007) и «Зомби по имени Шон» (2004), сам будет работать над сценарием к новой экранизации книги.