«Заклятие 3» собрал $57 млн и возглавил кинопрокат по всему миру

https://static.news.ru/photo/7dc1b89e-c77d-11eb-9afb-96000091f725_660.jpg Фото: imdb.com

Третья часть популярного фильма ужасов «Заклятие» собрала $57 млн по всему миру и возглавила кинопрокат, передаёт Deadline. Фильм вышел и в российском прокате — с 4 июня «Заклятие 3: По воле дьявола» можно посмотреть в кино и на HBO Max.

Фильм снял режиссёр «Проклятия плачущей» Майкл Чавес. Отметим, что первые две части поставил Джеймс Ван. Критики посчитали «Заклятие 3: По воле дьявола» самой спокойной частью.

Как и первые две части, третья также основана на реальных событиях. По сюжету исследователи паранормальных явлений Эд и Лоррейн Уоррен берутся за дело Арне Шайенна Джонсона. В 1981 году юноша убил работодателя своей девушки, а после ареста заявил, что находился под влиянием дьявола, который вселился в его тело. Исследователям паранормальных явлений предстоит доказать, что подсудимый говорит правду.

Ранее сообщалось, что фильм студии Walt Disney «Круэлла» с Эммой Стоун в главной роли обзаведётся продолжением. Вот только участие главной актрисы пока под вопросом.