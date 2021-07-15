Золото Безрукова, Ван Гог и звезда NBA: что смотреть в кино с 15 июля

С 15 июля в российских кинотеатрах будут показывать сиквел «Космического джема» с Леброном Джеймсом, «Бендер: Золото империи» с Сергеем Безруковым, «Пороховой коктейль» со звёздами «Мстителей» и «Игры престолов». Эти и другие кинопремьеры — в еженедельном обзоре NEWS.ru.

«Бендер: Золото империи»: Безруков сразится с белыми и красными

«Бендер: Золото империи» — второй фильм трилогии Александра Цекало про великого комбинатора. Первая часть «Бендер: Начало» вышла в прокат три недели назад и провалилась, но создатели проекта и критики считают, что ещё не всё потеряно. Главная надежда связана с тем, что зритель пойдёт на Сергея Безрукова, исполняющего одну из главный ролей. И что вообще пойдёт в кино, несмотря на сохраняющиеся ограничения из-за коронавируса.

Во второй серии Ибрагим Бендер (Безруков) и его юный ученик Остап Задунайский (Арам Вардеванян) устремляются в погоню за царским жезлом, который попал к Нестору Махно. Но за драгоценной добычей охотятся и белые, и красные, и бандиты, и партизаны. Финал истории ждёт зрителей в третьей части фильма «Бендер: Последняя афера», но дата её выхода пока не называется.

«Пороховой коктейль»: женский боевик со звёздами «Мстителей» и «Игры престолов»

Женский боевик «Пороховой коктейль» является одной из самых ожидаемых новинок этой недели. Яркую, гламурную обложку и взрывной актёрский состав представил израильтянин Навот Папушадо. Режиссёр собрал главных героинь боевиков и фантастики: Карен Гиллан («Мстители», «Стражи Галактики»), Лину Хиди («Игра престолов»), Мишель Йео («Крадущийся тигр, затаившийся дракон»), Карлу Гуджино («Город грехов», «Хранители») и Анджелу Бассетт («Чёрная Пантера»).

Действие фильма происходит в течение одной ночи. В центре сюжета — женщины-убийцы из трёх поколений наёмниц. Девушки работают на фирму, напоминающую отель «Континенталь» из фильмов про Джона Уика. Чтобы справиться, им придётся объединиться с другими убийцами под прикрытием.

Кадр из фильма «Пороховой коктейль» StudioCanal

Папушадо только начал режиссёрскую карьеру, однако уже удостоился номинации Каннского фестиваля за режиссёрский дебют и признания Квентина Тарантино. На его счету пока три фильма, один из которых и принёс ему известность — «Очень плохие парни». Четвёртым станет «Пороховой коктейль».

«Космический джем: Новое поколение». Сон Леброна Джеймса наяву

«Космический джем: Новое поколение» является продолжением одноимённого фильма 1996 года. В нём американский баскетболист Майкл Джордан играл с персонажами мультсериала Looney Toons против мультмонстров, напавших на Землю. Для сиквела выбрали новую звезду — чемпиона NBA Леброна Джеймса.

По сюжету спортсмен попадает в ловушку виртуальной реальности. Чтобы выбраться, ему нужно помочь героям Looney Toons победить цифровые версии величайших баскетболистов.

Премьера фильма уже состоялась 12 июля в Лос-Анджелесе. По случаю выхода фильма Джеймс опубликовал в своём Instagram пост-впечатление. Оказалось, что это была практически его мечта.

Это было абсолютно удивительное чувство — играть главную роль в фильме «Космический джем-2»! Просто на грани безумия. В детстве, когда я рос, мне снились сны о том, как я играю в баскетбол в «Космическом джеме» с командой мультяшек. Не могу поверить в это, просто не могу, — написал он.

Баскетболист поблагодарил режиссёра Малкольма Д. Ли и актёров, которые, по его словам, проделали великолепную работу.

Это чертовски увлекательная история, которая, я думаю, понравится всем. Люблю вас всех по-настоящему, благодарю за поддержку, — заключил спортсмен.

На следующий день после премьеры в России фильм выйдет на сервисе HBO Max.

Кадр из фильма «Космический джем: Новое поколение» Warner Bros.

«Любовь по ту сторону»: комедия о том, как попасть в рай

Для любителей мелодрам среди новинок нашлась фэнтезийная комедия «Любовь по ту сторону». Это история о молодом парне в исполнении Энди Карла, который умер и пытается успокоить свою душу в раю. Однако на входе его не пропускает ангел в облике красотки в деловом костюме. Чтобы попасть в рай, экс-актёру придётся выполнить задание — найти девушку-призрака и по-настоящему влюбиться в неё. В ленте снялась Кристина Риччи, известная по «Сонной лощине» и «Баффало 66», а также Нора Арнезедер, Джеки Крус и другие.

В мире фильм вышел накануне 8 марта прошлого года. На сайте IMDb за это время у киноленты «Любовь по ту сторону» сформировался рейтинг 5.0.

В кого влюбился Ван Гог

Фильм «Влюблённый Ван Гог» французского режиссёра Жана Люка Аяша понравится любителям лёгкой комедии про любовь. В основе сюжета лежит фраза Ван Гога — «Подлинная любовь вселяет отвращение к искусству». Именно она стала отличным поводом для главного героя расстаться с влюблённой в него девушкой.

За десять лет он приобрёл мировую известность. Но когда вернулся во Францию с женой-миллионершей, то накануне открытия персональной выставки внезапно встретил бывшую возлюбленную и... Ван Гога. Легендарный художник сошёл с автопортрета специально для того, чтобы жениться на той самой женщине, на которую снова положил глаз герой. Ван Гог захотел стать семьянином и больше никогда не заниматься живописью...

Кадр из фильма «Влюбленный Ван Гог» Mica Films

«Адский ад»: комедия и хоррор в одном флаконе

Спустя почти год после мировой премьеры 9 сентября 2020-го в российский прокат выходит фильм «Адский ад» Алистера Грирсона, снявшего «Доктора Блейка». Для комедийного хоррора у фильма неплохой рейтинг на IMDb (6.60) и чуть хуже на «КиноПоиске», где фильмы оценивают русскоязычные пользователи.

По сюжету бывший военный Рекс отсидел восемь лет за то, что убил злоумышленников, которые напали на отделение банка. Пытаясь защитить себя и других посетителей, он случайно убил сотрудницу банка. Казалось бы, всё кончилось, ведь мужчина теперь на свободе. Но выяснилось, что спустя восемь лет он не стал менее интересной персоной для общества: для кого-то бывший военный — герой, а для кого-то — психопат. Тогда американец решил сбежать в Финляндию. Он уехал, чтобы спрятаться, а попал в ад.

В США «Адский ад» собрал в прокате чуть больше $28 тысяч. В фильме снимались Бен О’Тул, Мэг Фрэйзер, Кэролайн Крэйг и другие.