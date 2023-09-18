Женя развелась, Даша пропала: что стало с актрисами из «Папиных дочек» Сегодня, 18 сентября, на канале СТС выходит продолжение ситкома — «Папины дочки. Новые»

Фото: «START»

Кадр из сериала «Папины дочки. Новые»

18 сентября на канале СТС выходит сериал «Папины дочки. Новые». Это продолжение известного ситкома, который шел на телевидении с 2007 по 2011 год и получил четыре премии ТЭФИ. Что увидят зрители в новом сезоне и как сейчас живут актрисы, сыгравшие в прошлых сезонах сериала, — в материале NEWS.ru.

Что известно о сериале 2023 года «Папины дочки. Новые»

Первая серия начинается с пуш-уведомления «Мама покинула чат „Семья“», которое приходит Венику Васильеву (Филипп Бледный) от его жены Даши Васнецовой (Анастасия Сиваева). Такое же сообщение видят их дочери: Лиза (Вита Корниенко), Диана (Ева Смирнова), Арина (Полина Айнутдинова) и Соня (Полина Денисова). В канун годовщины свадьбы Даша сбегает и оставляет мужу обручальное кольцо. Теперь Веник, как и его тесть Сергей Васнецов (Андрей Леонов) в других сезонах сериала, должен сам воспитывать четырех дочерей.

Главному герою помогают с детьми Сергей и Людмила Васнецовы (Нонна Гришаева), прабабушка девочек Антонина Семеновна (Ольга Волкова), олигарх Василий Федотов (Александр Олешко) и секретарша Васнецова Тамара Кожемятько (Татьяна Орлова). В новом проекте также появятся актрисы, которые ранее играли дочерей Сергея Васнецова: Лиза Арзамасова (Галина Сергеевна), Мирослава Карпович (Маша), Дарья Мельникова (Женя) и Екатерина Старшова (Пуговка).

По словам продюсера проекта Вячеслава Муругова, по формату ситком будет сильно отличаться от того, каким зрители запомнили предыдущие серии. Как он рассказал «Снобу», шутки в новом сезоне не будут сопровождаться закадровым смехом.

Чем занимается Мирослава Карпович

После «Папиных дочек» исполнительница роли Маши Мирослава Карпович играла в антрепризе, а в кино снималась редко. Еще во время съемок сериала она появилась в роли переводчицы в драмеди «Плюс один», позже — в хорроре «Невеста», фильмах «Корпоратив», «Спринт», «Побег за мечтой», «Изгой», «В активном поиске». После ситкома она чаще занималась озвучиванием.

В 2020 девушка получила роль в спектакле «Косметика врага», во время работы над которым она познакомилась с Павлом Прилучным. Актер уже играл в постановке. В СМИ заговорили о романе звезд, когда они отправились на отдых вместе с детьми Прилучного от актрисы Агаты Муцениеце. Артисты долгое время не комментировали свои отношения, а в 2022 году Прилучный неожиданно женился на другой актрисе, Зепюр Брутян.

После разрыва со звездой «Мажора» Карпович только однажды прокомментировала ситуацию в прямом эфире Rutube-шоу «Злые языки».

«На меня никто никогда в жизни руку не поднимал. Дай боже, чтобы так было с каждой, а у меня с этим все в порядке. Мы с Пашей в хороших отношениях. Я дружу с его семьей, детей вместе воспитываем», — рассказывала актриса.

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости Актеры Александр Олешко, Ева Смирнова и Мирослава Карпович (слева направо) на премьере сериала «Папины дочки. Новые»

Куда пропала Сиваева, не снявшаяся в сериале «Папины дочки. Новые»

Анастасия Сиваева начинала карьеру с работы в модельных агентствах, с детства снималась в «Ералаше», позже планировала стать дизайнером. Еще до роли Даши Васнецовой в ситкоме Сиваева дебютировала в полном метре, сыграв дочь главной героини в музыкальной комедийной мелодраме «Слова и музыка».

Однако после «Папиных дочек» она практически не появлялась на экранах. В 2011 году Сиваева участвовала в проекте «Жестокие игры» на Первом канале. Тогда же она сыграла в спектаклях «Иллюзион», «Война — дело молодых...» и «Ловушка для симпатичного мужчины». В 2014-м Анастасия снялась в короткометражной ленте «Топор» молодого режиссера Ильи Сиваева и появилась в образе разлучницы в клипе Юлии Беретты «Без падения». В 2019-м актриса озвучила мультфильм «Шахерезада. Нерассказанные истории» вместе с Теоной Дольниковой и Григорием Сиятвиндой.

Артистка ведет достаточно закрытый образ жизни: редко публикует фотографии в соцсетях, не ходит на телешоу, не дает интервью и не снимается в проектах.

Как изменилась жизнь Арзамасовой до съемок в сериале «Папины дочки. Новые»

В кино Лиза начала сниматься в четыре года. В 2005-м она дебютировала на сцене Московского академического музыкального театра «Новая Опера» в роли маленькой Анастасии Романовой в опере «Анастасия». В 2007 году Арзамасова участвовала в спектакле МХТ им. А. П. Чехова «Человек-подушка» Кирилла Серебренникова.

В «Папиных дочках» Лиза сыграла эрудита и вундеркинда Галину Сергеевну Васнецову. Актриса снималась в проекте с 2007 по 2013 год.

В 2010 году Лиза исполнила роль Джульетты в спектакле «Ромео и Джульетта». Она появилась на сцене вместе с коллегой по «Папиным дочкам» Филиппом Бледным (Ромео). В 2012-м Арзамасова озвучивала главную героиню анимационного фильма Disney/Pixar «Храбрая сердцем» Мериду, в 2013-м — Джульетту в голливудском фильме «Ромео и Джульетта».

Лиза снялась в 54 киноработах. Среди них — картины «Поп» Владимира Хотиненко, «Легенды „Орленка“», «72 часа». Звезда также активно занимается благотворительностью.

В сентябре 2020-го Арзамасова и фигурист Илья Авербух подтвердили свои отношения в эфире передачи «Вечерний Ургант». В декабре того же года знаменитости поженились, в августе 2021-го у них родился сын. Мальчика назвали Львом.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Елизавета Арзамасова

Чем занимается Дарья Мельникова

Дарья Мельникова сыграла Машу Васнецову в «Папиных дочках». Также она появилась в фильмах «Золушка 4 × 4. Все начинается с желаний» и «Приключения Алисы. Пленники трех планет» по мотивам произведений Кира Булычева. Критики высоко оценили работу актрисы в детективе о поисках маньяка «Стальная бабочка», премьера которого прошла на «Кинотавре» в 2012-м.

Изначально Дарья мечтала играть в театре «Современник», когда его художественным руководителем была Галина Волчек. Но ей не удалось попасть в труппу, с 2013 года актриса служит в Театре Ермоловой. Мельникова играет в спектаклях «Утиная охота», «Антигона», «Форест», «Крем», «Петя и Волк».

В июне 2013 года на экраны вышел байопик о Юрии Гагарине «Гагарин. Первый в космосе». Дарья Мельникова сыграла сестру космонавта Зою. Среди других вышедших после «Папиных дочек» проектов с ее участием можно отметить картины «Спутники», «С пяти до семи», «Крепкая броня», «Запретная зона». В недавнем сериале о панк-рок-группе «Король и Шут» она сыграла вдову Михаила «Горшка» Горшенева Ольгу.

В 2013 году Дарья вышла замуж за актера Артура Смольянинова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов и в перечень террористов и экстремистов). В их браке родились двое сыновей.

В 2021-м супруги расстались. По словам актрисы, развод был результатом обоюдного решения. Слухи о внутрисемейных конфликтах и высказывания мужа, за которые его признали иноагентом, она не комментирует.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дарья Мельникова

Почему Екатерина Старшова не хотела продолжать сниматься

Екатерина родилась в семье фигуристов Елены Михайловской и Игоря Старшова. После роли Пуговки в «Папиных дочках» она посвятила себя фигурному катанию. В 2019 году Старшова поступила в МГУ, так как хотела изучать медицину, но позже передумала .

«Недавно поняла, что на этой специальности себя не вижу. Поэтому приняла решение: пока у меня есть физические данные, я буду кататься. На льду из меня выплескиваются все эмоции, которые копятся. Для меня это хорошо и важно. Рада, что все поняла и решилась на этот отчаянный шаг», — объяснила артистка в YouTube-шоу «Про говори».

На тренировках Старшова познакомилась с молодым человеком по имени Василий, с которым вскоре начала встречаться. Пара вместе уже пять лет, но о браке и детях они пока не думают. По словам Екатерины, раньше она не хотела возвращаться в кино, но сейчас передумала и готова вновь сниматься в разных проектах.

«Хочу вспомнить себя в роли Пуговки. Может, и у людей потом переключится мнение, что Пуговка — маленькая девочка. Попытка по-другому посмотреть на героиню, ведь она выросла, поменялась в характере, у нее определились жизненные цели», — поделилась девушка.

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